Левандовски: "Я уже 10 лет слышу спекуляции обо мне"

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски: "Я уже 10 лет слышу спекуляции обо мне"Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в который раз высказался о своем будущем в клубе.

По словам поляка, он даже не думает об уходе.

"Все знают, насколько быстро происходят изменения в футболе. Есть футболисты, которые в ответ на соответствующий вопрос говорят, что хотели бы завершить свою карьеру в клубе, где играют в данный момент. Но затем клуб выражает благодарность этому игроку и говорит, что он им больше не нужен. Для меня важно то, что у меня действующий контракт с "Баварией" до 2021 года, и мы чувствуем себя в Мюнхене хорошо. Я уже 10 лет слышу спекуляции обо мне. Сначала мне приходилось нелегко, но затем я привык к этому", - сказал он.

Читайте: На Левандовски появился претендент из АПЛ | http://soccernews.ru

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