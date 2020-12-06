Левандовски ярко высказался о Месси
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением об аргентинском форварде "Барселоны" Лионеле Месси.
"Месси является одним из лучших футболистов в истории. От него по-прежнему многого ждут, но того, чего он достиг, возможно, больше никому не удастся сделать. Возможно, нам придется ждать еще 100 лет, чтобы увидеть подобного игрока", - приводит слова Левандовски Ole.
Напомним, что 33-летний Месси является единственным в истории шестикратным обладателем "Золотого мяча".
Не пропустите: Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN. | http://soccernews.ru
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