Левандовски ярко высказался о Месси

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением об аргентинском форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Месси является одним из лучших футболистов в истории. От него по-прежнему многого ждут, но того, чего он достиг, возможно, больше никому не удастся сделать. Возможно, нам придется ждать еще 100 лет, чтобы увидеть подобного игрока", - приводит слова Левандовски Ole.

Напомним, что 33-летний Месси является единственным в истории шестикратным обладателем "Золотого мяча".

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