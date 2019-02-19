Левандовски ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерупулем"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что думает о предстоящем матче мюнхенцев с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стартовый свисток на "Эндфилде" прозвучит в 23.00 мск.

"Я понимаю, что фанаты настроены против нас. Однако в подобной атмосфере мы будем чувствовать себя еще более мотивированными. Именно из-за этого игра будет особенной", - отметил Левандовски.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает 2 место турнирной таблицы, "Ливерпуль" в АПЛ расположился также на 2 позиции с 65 очками.

Ответная встреча состоится 13 марта. Начало - в 23:00.

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