Левандовски ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерупулем"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что думает о предстоящем матче мюнхенцев с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Стартовый свисток на "Эндфилде" прозвучит в 23.00 мск.
"Я понимаю, что фанаты настроены против нас. Однако в подобной атмосфере мы будем чувствовать себя еще более мотивированными. Именно из-за этого игра будет особенной", - отметил Левандовски.
В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает 2 место турнирной таблицы, "Ливерпуль" в АПЛ расположился также на 2 позиции с 65 очками.
Ответная встреча состоится 13 марта. Начало - в 23:00.
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