Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче"
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о "Золотом мяче".
"Я уже не думаю много о "Золотом мяче". Подобные мысли не увеличат мои шансы на победу, поэтому я предпочитаю концентрироваться на других вещах. Быть может, я снова буду думать о нем, когда дата церемонии начнет приближаться. Но сейчас только начало ноября, у меня еще есть время. "Золотой мяч" является классной наградой, но не стоит думать о нем. У меня много дел до и после церемонии", – приводит слова Левандовски Bayern & Germany.
Напомним, что "Золотой мяч" будет вручен 29 ноября в Париже. Фаворитами в борьбе за награду являются Левандовски и аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20