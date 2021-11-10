Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче"

1 Теги роберт левандовскизолотой мячбавария мюнхен

Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о "Золотом мяче".

"Я уже не думаю много о "Золотом мяче". Подобные мысли не увеличат мои шансы на победу, поэтому я предпочитаю концентрироваться на других вещах. Быть может, я снова буду думать о нем, когда дата церемонии начнет приближаться. Но сейчас только начало ноября, у меня еще есть время. "Золотой мяч" является классной наградой, но не стоит думать о нем. У меня много дел до и после церемонии", – приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, что "Золотой мяч" будет вручен 29 ноября в Париже. Фаворитами в борьбе за награду являются Левандовски и аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот это правильный настрой! Пока Лео даёт откаты и заигрывает с Неймаром , Роберт занят делом! В т.ч благодаря его характеру , Бавария на коне и одерживает умопомрачительные победы!

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