Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче" Месси

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Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче" Месси

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" высказался о вручении "Золотого мяча" аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

"Можно считать себя победителем, если ты становишься вторым после Месси. Если меня сравнивают с Лео, значит я провел отличный сезон", - приводит слова Левандовски Téléfoot.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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