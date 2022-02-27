Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче" Месси
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" высказался о вручении "Золотого мяча" аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.
"Можно считать себя победителем, если ты становишься вторым после Месси. Если меня сравнивают с Лео, значит я провел отличный сезон", - приводит слова Левандовски Téléfoot.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Рибери: "Левандовски заслужил "Золотой мяч". http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|РБ Лейпциг
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
|32
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|Герта
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|Унион Берлин
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
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|Падерборн
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|20