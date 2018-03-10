Левандовски забил 100 голов за "Баварию" в Бундеслиге

Центральный нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче против "Гамбурга" и не только помог своей команде одержать победу, но и добился серьёзного достижения.

Теперь на счету польского форварда 100 голов в Бундеслиге за мюнхенский клуб. Для преодоления этого рубежа Левандовски понадобилось 120 игр.

Стоит отметить, что за "Боруссию" Дортмунд Роберт провёл 131 матч в Бундеслиге и забил 74 мяча в чемпионате Германии.

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