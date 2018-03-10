Левандовски забил 100 голов за "Баварию" в Бундеслиге

Теги роберт левандовскибавария мюнхенбундеслига

Левандовски забил 100 голов за "Баварию" в Бундеслиге

Центральный нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче против "Гамбурга" и не только помог своей команде одержать победу, но и добился серьёзного достижения.

Теперь на счету польского форварда 100 голов в Бундеслиге за мюнхенский клуб. Для преодоления этого рубежа Левандовски понадобилось 120 игр.

Стоит отметить, что за "Боруссию" Дортмунд Роберт провёл 131 матч в Бундеслиге и забил 74 мяча в чемпионате Германии.

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3 Байер Леверкузен 26 44
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5 Айнтрахт Франкфурт 25 42
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 25 33
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
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