Левандовски забил 200 голов в Бундеслиги

Сегодня, 6 апреля, проходит матч 28-го тура между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" (4:0, второй тайм).

Роберт Левандовски забил второй гол на 17-й минуте. Этот мяч стал для 30-летнего форварда 200-м голом в 284-м матче в чемпионате Германии.

Ранее такого результата удавалось достичь только Герду Мюллеру.

Левандовски в нынешнем сезоне участвовал в 26 матчах, в которых отметился 20 голами и 10 ассистами.

А еще: Варди обогнал Линекера по количеству голов за "Лестер"| http://soccernews.ru