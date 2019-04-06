Левандовски забил 200 голов в Бундеслиги
Сегодня, 6 апреля, проходит матч 28-го тура между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" (4:0, второй тайм).
Роберт Левандовски забил второй гол на 17-й минуте. Этот мяч стал для 30-летнего форварда 200-м голом в 284-м матче в чемпионате Германии.
Ранее такого результата удавалось достичь только Герду Мюллеру.
Левандовски в нынешнем сезоне участвовал в 26 матчах, в которых отметился 20 голами и 10 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Вердер Бремен
|27
|42
|8
|Байер Леверкузен
|28
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14