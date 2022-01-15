Левандовски забил 300-й гол в Бундеслиге, Мюллер отдал 150-й ассист

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Левандовски забил 300-й гол в Бундеслиге, Мюллер отдал 150-й ассист

Фото твиттер "Баварии"

Лидеры "Баварии" Роберт Левандовски и Томас Мюллер достигли юбилейных отметок в рамках Бундеслиги.

Польский форвард забил 300-й гол в чемпионате Германии. Это второй результат в истории турнира. Рекордсмен - Герд Мюллер (365).

Немецкий атакующий полузащитник отдал 150-ю результативную передачу в лиге. 

Не пропустите: "Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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