Левандовски забил 300-й гол в Бундеслиге, Мюллер отдал 150-й ассист
Фото твиттер "Баварии"
Лидеры "Баварии" Роберт Левандовски и Томас Мюллер достигли юбилейных отметок в рамках Бундеслиги.
Польский форвард забил 300-й гол в чемпионате Германии. Это второй результат в истории турнира. Рекордсмен - Герд Мюллер (365).
Немецкий атакующий полузащитник отдал 150-ю результативную передачу в лиге.
Не пропустите: "Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20