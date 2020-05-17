Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд

2 Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в первом матче после возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, для 31-летнего футболиста этот мяч стал 40-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. В предыдущих четырех сезонах поляк также забил более 40 голов.

В нынешнем сезоне игрой участвовал в 34 матчах, отметившись 40 голами и 5 ассистами.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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lesnovsky

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ааааааа!Предатель в наших рядах!Хрыстя,уничтожь его,фас!

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