Левандовски забил "Реалу" в Лиге Чемпионов больше голов, чем любой другой команде

Теги роберт левандовскиреал мадридбавария мюнхен

Левандовски забил "Реалу" в Лиге Чемпионов больше голов, чем любой другой команде

Сегодня "Бавария" на своём поле сыграет с мадридским "Реалом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски ранее в играх со "сливочными" в рамках самого престижного еврокубкового турнира забил шесть голов - это больше, чем любой другой команде.

Также стоит отметить, что 5 из 6 голов поляк забил "Реалу" в домашних матчах.  

Не пропустите: Левандовски считает "Реал" фаворитом Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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