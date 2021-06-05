Левандовски забил шикарный гол на тренировке

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Левандовски забил шикарный гол на тренировке

Фото твиттер "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски продемонстрировал своё мастерство на тренировке сборной Польши.

Звёздный футболист забил гол, нанеся удар с лёта с отрицательного угла. Смотрите, как это было.

В минувшем сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах за "Баварию".

Сборная Польши на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Испанией, Словакией и Швецией.

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