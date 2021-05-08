Левандовски забил свой самый быстрый гол в Бундеслиге

Фото: инстаграм Роберта Левандовски

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил свой самый быстрый гол в чемпионате Германии, сообщает твиттер OptaFranz.

В матче 32-го тура Бундеслиги с менхенгладбахской "Боруссией" (6:0) форвард забил гол уже на третьей минуте. Ассистировал поляку Давид Алаба.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски. | http://soccernews.ru