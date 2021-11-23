Левандовски забил ударом через себя в матче с "Динамо" Киев

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил гол ударом через себя в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:0).

На 14-й минуте форвард подкараулил отскок от защитника и метров с 12 переправил мяч в ворота.

Напомним, что Левандовски является одним из главных претендентов на завоевание "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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