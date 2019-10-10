Левандовски забил в 7-м матче подряд

Теги роберт левандовскипольша

Левандовски забил в 7-м матче подряд

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче отбора Евро-2020 с Латвией (2:0, второй тайм).

Нападающий забивает в 7 матче подряд, включая встречи за "Баварию". В последний 7 играх за клуб и сборную 31-летний нападающий отметился 10 голами. В 14 играх сезона у Левандовски 17 голов.

Польша возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 16 очков.

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