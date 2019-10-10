Левандовски забил в 7-м матче подряд
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче отбора Евро-2020 с Латвией (2:0, второй тайм).
Нападающий забивает в 7 матче подряд, включая встречи за "Баварию". В последний 7 играх за клуб и сборную 31-летний нападающий отметился 10 голами. В 14 играх сезона у Левандовски 17 голов.
Польша возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 16 очков.
А еще: Гнабри, Салах и Левандовски - в команде недели в Лиге чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1