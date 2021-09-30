Левандовски забил в каждом своём домашнем матче "Баварии" в 2021 году

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал автором интересного статистического достижения.

33-летний футболист с начала 2021 года забил в каждом домашнем матче своей команды, в котором он принимал участие.

В текущем календарном году поляк отличился 26 раз в 14 играх "Баварии", проведённых в Мюнхене.

Левандовски продлил свою серию в среду в домашнем матче Лиги Чемпионов против киевского "Динамо" (5:0), оформив дубль.

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