Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию"

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Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски достиг серьёзной бомбардирской отметки.

Гол в ворота "Црвены Звезды" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов стал для поляка 200-м в составе "ротен".

31-летний форвард выступает за мюнхенский клуб с 2014 года, в его активе 249 игр.

С "Баварией" Левандовски взял 10 трофеев, в том числе 5 "Серебряных салатниц".

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