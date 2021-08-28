Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию"

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил свой 300-й гол за мюнхенский клуб.

Юбилейный гол форвард забил в матче 3-го тура чемпионата Германии с "Гертой" (5:0). Чтобы достичь данного показателя поляку пришлось провести 333 матча.

Таким образом, его средняя результативность в составе "Баварии" составляет 0,9 гола за игру.

Контракт 33-летнего Левандовски с "Баварией" действует до лета 2023 года.

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