Левандовски забивает каждые 37 минут в этом сезоне Бундеслиги

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился тремя голами в игре Бундеслиги против "Айнтрахта" (5:0).

Как сообщает Goal.com, 32-летний поляк в этом сезоне Бундеслиги забивает каждые 37 минут. Всего на его счету 10 голов и 3 ассиста в пяти матчах.

Также отмечается, что это был 11-й хет-трик Левандовски в Бундеслиге. По этому показателю он вышел на четвертое место, а впереди него идут Герд Мюллер, Клаус Фишер и Марио Гомес.

27 октября "Баварию" ожидает выездной поединок против "Локомотива" в рамках ЛЧ.

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