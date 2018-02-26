Левандовски заинтересовал двух грандов АПЛ

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски следующим летом может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 29-летнего поляка хотят купить два гранда АПЛ - "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Однако ни "синие", ни "красные дьяволы" не готовы вести переговоры с мюнхенским клубом, и настаивают на том, чтобы футболист сам убедил "Баварию" отпустить его.

Напомним, что на Левандовски также претендует мадридский "Реал". Его контракт с "Рекордмастер" рассчитан до лета 2021 года.

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