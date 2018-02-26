Левандовски заинтересовал двух грандов АПЛ

Теги манчестер юнайтедчелсибавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски заинтересовал двух грандов АПЛ

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски следующим летом может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 29-летнего поляка хотят купить два гранда АПЛ - "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Однако ни "синие", ни "красные дьяволы" не готовы вести переговоры с мюнхенским клубом, и настаивают на том, чтобы футболист сам убедил "Баварию" отпустить его.

Напомним, что на Левандовски также претендует мадридский "Реал". Его контракт с "Рекордмастер" рассчитан до лета 2021 года. 

Не пропустите: Левандовски прокомментировал слухи о возможном переходе в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"

На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов