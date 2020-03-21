Левандовски заявил, что Роналду звал его в "Реал"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в свое время мог оказаться в "Реале".

31-летний поляк заявил в интервью для Sport Bild, что в "Реал" его приглашал Криштиану Роналду, который сейчас играет в "Ювентусе".

Также Левандовски высказался по поводу возможного ухода из "Баварии".

"Разумеется, можно уйти в другой топ-клуб. В Испанию или любую другую страну. Однако это не самое главное. Где бы я не выступал, я мог достичь своего максимума", - заявил игрок.

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