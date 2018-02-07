Левандовски заявил о желании играть за "Реал"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски хочет перейти в мадридский "Реал" по окончанию текущего сезона.

По информации источника, поляк уже начал переговоры о личном контракте.

В "Баварии" же решили не удерживать игрока, если он не захочет продолжать карьеру в Мюнхене.

В контракте игрока с мюнхенским клубом сумма отступных не прописана.

Читайте: Левандовски седьмой раз кряду признан футболистом года в Польше | http://soccernews.ru