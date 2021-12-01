Левандовски знал, что не получит "Золотой мяч"

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Левандовски знал, что не получит "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски заранее знал, что не станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года, сообщает Bild.

По сведениям источника, поляку было известно, что награду получит форвард ПСЖ Лионель Месси еще за три для до церемонии вручения.

34-летний Месси в седьмой раз в карьере завоевал "Золотой мяч". Аргентинец занял первое место по результатам голосования среди журналистов, набрав 613 очков. Вторым стал Левандовски - 580 очков.

Не пропустите: Левандовски признан лучшим нападающим мира по версии ESPN. | http://soccernews.ru

 
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