Левандовски знал, что не получит "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски заранее знал, что не станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года, сообщает Bild.
По сведениям источника, поляку было известно, что награду получит форвард ПСЖ Лионель Месси еще за три для до церемонии вручения.
34-летний Месси в седьмой раз в карьере завоевал "Золотой мяч". Аргентинец занял первое место по результатам голосования среди журналистов, набрав 613 очков. Вторым стал Левандовски - 580 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20