Левандовский хочет в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридроберт левандовски

Левандовский хочет в "Реал"Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский раздумывает об уходе из мюнхенской "Баварии".

Как сообщает испанское издание AS, польский нападающий обратится к руководству "звезды юга" с просьбой отпустить его в мадридский "Реал".

Нынешний контракт Левандоского с чемпионами Германии рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне поляк сумел забить 7 голов и отдать 1 голевую передачу в 7 матчах Бундеслиги.

Также не пропустите: Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов