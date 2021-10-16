Левандовский хочет в "Реал"

Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский раздумывает об уходе из мюнхенской "Баварии".

Как сообщает испанское издание AS, польский нападающий обратится к руководству "звезды юга" с просьбой отпустить его в мадридский "Реал".

Нынешний контракт Левандоского с чемпионами Германии рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне поляк сумел забить 7 голов и отдать 1 голевую передачу в 7 матчах Бундеслиги.

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