Левандовский высказался о Роналду
Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен
Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о нападающем сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Криштиану на 3,5 года старше меня, но все еще много забивает. Он летом перешел в "МЮ", там другая тактика, и она не всегда дает результат. Когда они вернут в свою игру баланс, он сможет снова много забивать.
Роналду привык к хорошей статистике, к невозможным цифрам. Сегодня это просто очень хорошие цифры. Возможно, он больше не забьет 60 голов за год, но 30 или 40 мячей все еще делают разницу", – сказал поляк.
В нынешней кампании португалец, который 5 февраля отпразднует свое 37-летие, сыграл 24 матча за "Юнайтед", в которых забил 14 голов и сделал три ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18