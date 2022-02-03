Левандовский высказался о Роналду

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Левандовский высказался о Роналду

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о нападающем сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Криштиану на 3,5 года старше меня, но все еще много забивает. Он летом перешел в "МЮ", там другая тактика, и она не всегда дает результат. Когда они вернут в свою игру баланс, он сможет снова много забивать.

Роналду привык к хорошей статистике, к невозможным цифрам. Сегодня это просто очень хорошие цифры. Возможно, он больше не забьет 60 голов за год, но 30 или 40 мячей все еще делают разницу", – сказал поляк.

В нынешней кампании португалец, который 5 февраля отпразднует свое 37-летие, сыграл 24 матча за "Юнайтед", в которых забил 14 голов и сделал три ассиста.

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