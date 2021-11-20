"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
"Леванте" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Атлетиком" из Бильбао в 14-м туре Ла Лиги.
"Леванте" - "Атлетик" - 0:0
"Леванте" - Карденас, Сон (Мирамон, 86), Мустафи (Дуарте, 73), Везу, Клерк, Кампанья, Барди (Дани Гомес, 73), Мальса (Вукчевич, 60), Моралес, Рохер Марти (Сольдадо, 87), Де Фрутос.
"Атлетик" - Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Дани Гарсия, Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 55), Беренгер (Саррага, 55), Уильямс (Вильялибре, 66; Серрано, 85), Муниаин (Уильямс, 66).
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14