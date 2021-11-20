"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге

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"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла ЛигеФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Леванте" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Атлетиком" из Бильбао в 14-м туре Ла Лиги.

"Леванте" - "Атлетик" - 0:0

"Леванте" - Карденас, Сон (Мирамон, 86), Мустафи (Дуарте, 73), Везу, Клерк, Кампанья, Барди (Дани Гомес, 73), Мальса (Вукчевич, 60), Моралес, Рохер Марти (Сольдадо, 87), Де Фрутос.

"Атлетик" - Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Дани Гарсия, Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 55), Беренгер (Саррага, 55), Уильямс (Вильялибре, 66; Серрано, 85), Муниаин (Уильямс, 66).

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