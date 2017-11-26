"Леванте" – "Атлетико" - 0:5 (обзор)

Теги левантеатлетико мадрид

"Леванте" – "Атлетико" - 0:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура испанской Примеры между "Леванте" и "Атлетико".

Не пропустите: Французский почерк: "Атлетико" в гостях уничтожил "Леванте". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Эспаньол 12 13
16 Атлетик Бильбао 12 12
17 Депортиво Ла-Корунья 12 11
18 Малага 13 7
19 Алавес 13 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов