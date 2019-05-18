"Леванте" - "Атлетико" - 2:2 (видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги)
Представляем видеообзор матча 38-го тура Примеры между "Леванте" и "Атлетико". В этой встрече победителя выявить не удалось.
А еще: "Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Леванте
|38
|44
|15
|Вильярреал
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30