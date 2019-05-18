"Леванте" - "Атлетико" - 2:2 (видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги)

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"Леванте" - "Атлетико" - 2:2 (видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги)

Представляем видеообзор матча 38-го тура Примеры между "Леванте" и "Атлетико". В этой встрече победителя выявить не удалось. 

А еще: "Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)| http://soccernews.ru
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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Бетис Бетис 37 47
11 Алавес Алавес 37 47
12 Эйбар Эйбар 37 46
13 Леганес Леганес 37 45
14 Леванте Леванте 38 44
15 Вильярреал Вильярреал 37 43
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17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
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