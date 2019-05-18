"Леванте" - "Атлетико" - 2:2 (видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги)

Представляем видеообзор матча 38-го тура Примеры между "Леванте" и "Атлетико". В этой встрече победителя выявить не удалось.

А еще: "Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)| http://soccernews.ru