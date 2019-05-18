"Леванте" - "Атлетико": (видеотрансляция матча 38-го тура Примеры)

Сегодня, 18 мая, состоится матч заключительного тура Примеры между "Леванте" и "Атлетико".

"Леванте" с 43 баллами сохранил прописку в высшем дивизионе, занимая 15 место в турнирной таблице. "Атлетико" уверенно располагается на 2 строчке, опережая "Реал" на 7 баллов.

Матч пройдет на стадионе "Сьюдад де Валенсия". Начало - в 14:00 (мск).

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