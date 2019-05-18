"Леванте" - "Атлетико": (видеотрансляция матча 38-го тура Примеры)

Теги атлетико мадридлеванте

"Леванте" - "Атлетико": (видеотрансляция матча 38-го тура Примеры)

Сегодня, 18 мая, состоится матч заключительного тура Примеры между "Леванте" и "Атлетико".

"Леванте" с 43 баллами сохранил прописку в высшем дивизионе, занимая 15 место в турнирной таблице. "Атлетико" уверенно располагается на 2 строчке, опережая "Реал" на 7 баллов.

Матч пройдет на стадионе "Сьюдад де Валенсия". Начало - в 14:00 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

Не пропустите: "Атлетико" хочет купить игрока "Реала" Льоренте| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба

Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов