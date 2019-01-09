"Леванте" - "Барселона": анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Испании

"Леванте" – "Барселона"

Стадион: "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия)

Начало матча: 23:30

Главный арбитр: Рикардо Бенгоэчеа

10 января в испанском городе Валенсия состоится очередная встреча 1/8 финала Кубка Короля между действующим чемпионом и самой титулованной командой турнира – "Барселоной" – и местным "Леванте". На предыдущей стадии оба коллектива не имели проблем с командами из низших лиг. Под колеса "Барсе" попала скромная "Леонеса" и была разбита 5:1 по сумме двух матчей. В случае с "Леванте" счет был не столь крупным, но потеть тоже особо не пришлось – "Луго" сдался при счете 3:1. Как и предыдущая стадия, 1/8 финала будет состоять из двух поединков. Ответный матч "Барселоны" и "Леванте" запланирован на 17 января.

"Барселона" входит в матч в рамке абсолютного фаворита. В чемпионате команда уверенно вырвалась на первое место и мчит к очередному чемпионству, а в Кубке не проигрывает уже 8 встреч подряд и имеет все шансы снова завоевать этот трофей по окончанию сезона. Единственной проблемой "сине-гранатовых" перед матчем с "Леванте" можно считать центральную линию обороны. В предыдущем матче против "Хетафе" Лангле ясно дал понять, что в важных матчах или против атакующих соперников он является не лучшим вариантом для попадания в состав. В обойме "Барсы" имеются люди, чтобы заменить француза, однако основной центрбек Умтити получил травму и его сроки восстановления пока не называются. В свою очередь Вермален будет в форме только к 20 числам января. Возможно, Вальверде впервые даст попробовать на вкус игру в большой команде вновь прибывшему Мурильо.

Проблемы с обороной – это всегда подарок для атакующего "Леванте". Эта команда с 10 позиции в Ла Лиги забила уже 30 голов в 18 матчах национального чемпионата, что является третьим показателем в лиге, и отстает от второй "Севильи" всего-то на 1 гол. Стоит сказать, что лишь в двух матчах текущего сезона "лягушки" оставляли чужие ворота "сухими" (в том числе как раз во встречи против "Барселоны", их матч 16 декабря закончился со счетом 5:0). Нападение – это хорошо, но если мы вспоминаем об этом элементе, то нельзя не затронуть и защиту, где у "Леванте" все очень плохо. Клуб пропустил 34 гола, что является вторым худшим результатом в Ла Лиге. Лишь абсолютный аутсайдер в лице "Уэски" позволил игровому снаряду чаще побывать в своих воротах, да и то лишь на один раз.

Интересные факты перед противостоянием "Леванте" и "Барселоны"

В последних 8 из 9 встреч против "Леванте", "Барселона" забивала как минимум 3 гола.

"Барселона" выиграла у "Леванте" 8 из 9 последних встреч.

Последний раз "Барселона" и "Леванте" заканчивали матч вничью в основное время 19 января 2014 года.

"Леванте" не может победить в 4 матчах кряду.

"Барселона" выиграла 6 матчей кряду в рамках Кубка Короля.

Ориентировочные составы

"Леванте": Ойер – Кабако, Поштиго, Робер – Хасон, Кампанья, Вукчевич, Бардхи, Тоно – Моральес, Рохер.

"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Мурильо, Альба – Бускетс, Видаль, Ракитич – Малком, Коутиньо, Суарес.

Прогноз на матч "Леванте" – "Барселона"

Букмекеры не придают сомнениям победу "Барселоны" в данном матче. Коэффициент на триумф "сине-гранатовых" равняется 1,41. На втором месте идет ничья – 4,9. В случае неожиданной победы "Леванте" можно умножить поставленную сумму в 7,5 раз.

Судя по тому, как команды сыграли между собой в чемпионате (несмотря на счет 5:0, моменты были и у "Леванте"), нас ждет очередной результативный матч, где три гола – это минимум на который можно рассчитывать. Тем более, что оба коллектива испытывают проблемы с обороной. В эти расклады может вмешаться только традиционная кубковая ротация, вероятность которой повышает коэффициенты тотала.

Прогноз Soccernews: тотал 3,5 Б (2,01).