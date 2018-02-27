"Леванте" – "Бетис" - 0:2 (обзор)

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"Леванте" – "Бетис" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура испанской Примеры между "Леванте" и "Бетисом".

Не пропустите: "Бетис" в гостях взял верх над "Леванте". | http://soccernews.ru

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6 Севилья 25 39
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8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
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18 Лас Пальмас 25 19
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