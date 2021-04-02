"Леванте" дома неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги
Фото: Твиттер @LaLiga
После паузы на матчи сборных возобновляются европейские чемпионаты. Первой, матчем 29-го тура стартовала Ла Лига. "Леванте" дома принимал аутсайдера чемпионата "Уэску" и неожиданно уступил 0:2. Команда, которая до стартового свистка занимала последнее, 20-е место в таблице, уверенно победила хозяев. Неожиданность заключается еще в том, что "Леванте" в этом сезоне потрепал нервы лидерам, одержав победы над "Атлетико" и "Реалом". Гости сразу начали операцию по спасению, уже на 15 минуте забив первый мяч. В начале второго тайма им удалось удвоить преимущество и уже спокойно довести игру до победы. Оба мяча на счету нападающего Рафы Мира.
Этот результат позволил "Уэске" подняться на 18-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. До спасительного 17-го места остается всего 1 балл. "Леванте" с 35-ю очками остался на 10 месте.
"Леванте" - "Уэска" 0:2 (0:1)
Голы: Рафа Мир, 15 - 0:0, Рафа Мир, 54 - 0:2
"Леванте": Фернандес, Сон (Дани Гомес, 59), Клерк, Везу, Робер, Рочина, Радоя (Дукуре, 80), Де Фрутос, Дуарте (Мальса, 70), Рохер Марти (Леон, 79), Моралес (Барди, 71).
"Уэска": Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 63), Сиовас (Вавро, 43), Пулидо, Галан, Москера (Думбия, 74), Сеоане, Феррейро (Микель Рико, 73), Инсуа, Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 64), Рафа Мир.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14