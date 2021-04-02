"Леванте" дома неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги

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После паузы на матчи сборных возобновляются европейские чемпионаты. Первой, матчем 29-го тура стартовала Ла Лига. "Леванте" дома принимал аутсайдера чемпионата "Уэску" и неожиданно уступил 0:2. Команда, которая до стартового свистка занимала последнее, 20-е место в таблице, уверенно победила хозяев. Неожиданность заключается еще в том, что "Леванте" в этом сезоне потрепал нервы лидерам, одержав победы над "Атлетико" и "Реалом". Гости сразу начали операцию по спасению, уже на 15 минуте забив первый мяч. В начале второго тайма им удалось удвоить преимущество и уже спокойно довести игру до победы. Оба мяча на счету нападающего Рафы Мира.

Этот результат позволил "Уэске" подняться на 18-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. До спасительного 17-го места остается всего 1 балл. "Леванте" с 35-ю очками остался на 10 месте.

"Леванте" - "Уэска" 0:2 (0:1)

Голы: Рафа Мир, 15 - 0:0, Рафа Мир, 54 - 0:2

"Леванте": Фернандес, Сон (Дани Гомес, 59), Клерк, Везу, Робер, Рочина, Радоя (Дукуре, 80), Де Фрутос, Дуарте (Мальса, 70), Рохер Марти (Леон, 79), Моралес (Барди, 71).

"Уэска": Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 63), Сиовас (Вавро, 43), Пулидо, Галан, Москера (Думбия, 74), Сеоане, Феррейро (Микель Рико, 73), Инсуа, Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 64), Рафа Мир.