"Леванте" дома обыграл "Эйбар"

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле взял верх над "Эйбаром".

"Леванте" – "Эйбар" - 2:1

Голы: Марти, 25 - 1:0, Шарлес, 63 - 1:1, Боатенг, 64 - 2:1.

"Леванте": Оласабаль, Кабако, Луна (Педро Лопес, 55), Коке, Робер, Моралес, Кампанья (Лукич, 45), Лерма, Иви Лопес, Паццини (Боатенг, 60), Марти.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель (Жунка, 73), Капа, Арбилья, Жордан, Дани Гарсия, Иван Алехо (Шарлес, 58), Эскаланте (Инуи, 58), Леон, Кике.

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