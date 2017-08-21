"Леванте" дома вырвал победу над "Вильярреалом"

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"Леванте" дома вырвал победу над "Вильярреалом"

В рамках первого тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле одолел "Вильярреал". Единственный гол в этом матче забил хавбек "лягушек" Хосе Луис Моралес - он реализовал пенальти на 88-й минуте.

"Леванте" – "Вильярреал" - 1:0

Гол: Моралес, 88 (пенальти) - 1:0.

"Леванте": Фернандес, Постиго, Лопес, Родригес, Тоньо, Кампанья (Боатенг, 85), Барди (Дукуре, 70), Моралес, Лерма, Джейсон, Алегрия (Лопес Альварес, 77).

"Вильярреал": Фернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Рукавина, Руис, Форнальс, Родри Эрнандес, Тригерос (Поведа, 89), Бакка (Ндиайе, 80), Унал, Сансоне (Суарес, 62).

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