"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)

Теги левантеэспаньол

"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Леванте" и "Эспаньолом".

Читайте также: "Леванте" и "Эспаньол" расписали результативную ничью. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

"Эвертон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 33 77
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 33 68
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 32 61
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Севилья Севилья 33 52
6 Валенсия Валенсия 32 49
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 32 46
8 Алавес Алавес 33 46
9 Бетис Бетис 32 43
10 Эспаньол Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 32 41
13 Эйбар Эйбар 33 40
14 Сельта Виго Сельта Виго 33 35
15 Жирона Жирона 33 34
16 Леванте Леванте 33 34
17 Вильярреал Вильярреал 32 33
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
20 Уэска Уэска 33 26
Полная таблица

топ-5 тегов