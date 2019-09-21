"Леванте" - "Эйбар" - 0:0 (видеообзор встречи)

Представляем видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании "Леванте" - "Эйбар". В этой встрече победитель не был выявлен.

А еще: "Вильярреал" - "Вальядолид" - 2:0 (видеообзор матча) | http://soccernews.ru