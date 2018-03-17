"Леванте" – "Эйбар" - 2:1 (обзор)

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"Леванте" – "Эйбар" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура испанской Примеры между "Леванте" и "Эйбаром".

Не пропустите: "Леванте" дома обыграл "Эйбар". | http://soccernews.ru

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