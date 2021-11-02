"Гранада" в гостях разгромила "Леванте" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Гранада" на выезде уверенно обыграла "Леванте" в матче 13-го тура Ла Лиги.

"Леванте" - "Гранада" - 0:3

Голы: Херман Санчес, 7 - 0:1, Суарес, 38 - 0:2, Пуэртас, 69 - 0:3.

"Леванте" - Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Энрик Франкеса (Сон, 46), Барди (Кантеро, 72), Мальса (Вукчевич, 46), Мартинес (Кампанья, 46), Моралес, Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 80).

"Гранада" - Луиш Машимиану, Кини, Диас, Херман Санчес, Нева, Рочина, Соро (Эскудеро, 72), Монторо (Мончу, 71), Милья (Торренте, 87), Молина (Бакка, 72), Суарес (Пуэртас, 64).

Также не пропустите: Полузащитник "Ромы" может перейти в один из испанских клубов. | http://soccernews.ru