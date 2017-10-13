"Леванте" хочет подписать Коке

"Леванте" проявляет интерес к испанскому защитнику "Шальке" Коке, сообщает Sportmediaset.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Шальке", в свою очередь, может согласиться продать его за символическую сумму, так как на него не рассчитывает тренерский штаб. В этом сезоне Коке не провел ни одного матча за "кобальтовых".

Ранее 30-летний Коке выступал за "Райо Вальекано" и "Севилью".

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