"Леванте" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Примеры
В стартовом матче 25-го тура испанской Примеры "Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком".
Турнирное положение команд остается неизменным. "Леванте" идет восьмым, "Атлетик" - девятым.
"Леванте" - "Атлетик" 1:1
Голы: Рохер Марти (пен), 33 - 1:0, Рауль Гарсия (пен), 56 - 1:1
"Леванте": Фернандес, Робер, Коке (Мирамон, 57), Клерк, Сон, Рочина, Вукчевич (Мальса, 57), Де Фрутос (Тоньо, 84), Дуарте, Рохер Марти (Леон, 84), Моралес (Дани Гомес, 73).
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Лекуэ, 67), Рауль Гарсия, Венседор (Саррага, 84), Муниаин (Морсильо, 67), Весга, Беренгер (Де Маркос, 75), Уильямс (Вильялибре, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14