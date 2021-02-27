"Леванте" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Примеры

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"Леванте" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Примеры

В стартовом матче 25-го тура испанской Примеры "Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком".

Турнирное положение команд остается неизменным. "Леванте" идет восьмым, "Атлетик" - девятым.

"Леванте" - "Атлетик" 1:1

Голы: Рохер Марти (пен), 33 - 1:0, Рауль Гарсия (пен), 56 - 1:1

"Леванте": Фернандес, Робер, Коке (Мирамон, 57), Клерк, Сон, Рочина, Вукчевич (Мальса, 57), Де Фрутос (Тоньо, 84), Дуарте, Рохер Марти (Леон, 84), Моралес (Дани Гомес, 73).

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Лекуэ, 67), Рауль Гарсия, Венседор (Саррага, 84), Муниаин (Морсильо, 67), Весга, Беренгер (Де Маркос, 75), Уильямс (Вильялибре, 76).

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