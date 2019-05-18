"Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)

"Леванте" и "Атлетико" закончили результативной ничьей в матче 38-го тура Примеры.

"Леванте" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Кабако, 6 - 1:0, Марти, 36 - 2:0, Родри Эрнандес, 68 - 2:1, Камельо, 79 - 2:2

"Леванте": Коке, Луна (Саймон, 73), Рубен Везу, Кабако, Педро Лопес(Моралес, 78), Рочина (Мансанара, 33), Барди, Кампанья, Родригес, Двамена, Марти.

"Атлетико": Адан, Филипе Луис, Хуанфран, Монтеро (Мольехо, 75), Годин, Родри Эрнандес, Коке, Парти (Камельо, 46), Лемар (Витоло, 63), Корреа, Гризманн.

Таким образом, у "Атлетико" 2 строчка и 76 баллов в Ла Лиге, у "Леванте" 14 позиция и 44 балла.

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