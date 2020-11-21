"Леванте" и "Эльче" сыграли вничью в 10-м туре Примеры

Теги левантеэльче

"Леванте" и "Эльче" сыграли вничью в 10-м туре Примеры

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле поделил очки с "Эльче".

Голами в этом матче отличились Гонсало Мелеро и Тете Моренте.

"Леванте" - "Эльче" - 1:1

Голы: 1:0 – 12 Мелеро, 1:1 – 64 Моренте.

"Леванте": Фернандес, Клерк, Сон, Постиго, Везу (Дуарте, 81), Кампанья, Мальса, Мелеро (Радоя, 74), Де Фрутос (Рохер Марти, 75), Дани Гомес (Рочина, 65), Моралес (Леон, 81).

"Эльче": Бадия, Диего Гонсалес, Хосема, Барраган, Верду, Марконе, Хосан, Моренте, Гути (Мфулу, 79), Милья, Бойе (Каррильо, 90).

Не пропустите: "Осасуна" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"

"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов