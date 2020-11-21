"Леванте" и "Эльче" сыграли вничью в 10-м туре Примеры

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле поделил очки с "Эльче".

Голами в этом матче отличились Гонсало Мелеро и Тете Моренте.

"Леванте" - "Эльче" - 1:1

Голы: 1:0 – 12 Мелеро, 1:1 – 64 Моренте.

"Леванте": Фернандес, Клерк, Сон, Постиго, Везу (Дуарте, 81), Кампанья, Мальса, Мелеро (Радоя, 74), Де Фрутос (Рохер Марти, 75), Дани Гомес (Рочина, 65), Моралес (Леон, 81).

"Эльче": Бадия, Диего Гонсалес, Хосема, Барраган, Верду, Марконе, Хосан, Моренте, Гути (Мфулу, 79), Милья, Бойе (Каррильо, 90).

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