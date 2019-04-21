"Леванте" и "Эспаньол" расписали результативную ничью (видео голов)
В рамках 33-го тура испанской Примеры "Леванте" сыграл вничью с "Эспаньолом". Таким образом, "Леванте" поднялся на 16-е место, а "Эспаньол" - на 10-е.
"Леванте" - "Эспаньол" 2:2
Голы: Иглесиас, 16 - 0:1, Рубен Везу, 62 - 1:1, Марк Рока, 65 - 1:2, Рочина, 72 - 2:2
"Леванте": Фернандес, Робер, Родригес (Коке, 67), Рубен Везу, Тоньо (Марти, 61), Рочина, Кампанья, Моралес, Барди, Джейсон, Майораль (Педро Лопес, 77).
"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Лопес, Налдо, Педроса, Санчес (Перес, 80), Мелендо, Дардер (Алекс Лопес, 80), Марк Рока, Пуадо (Гарсия, 83), Иглесиас.
Предупреждения: Рочина (30), Родригес (43), Санчес (70), Моралес (82).
Удаление: Рочина (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Леванте
|33
|34
|17
|Вильярреал
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26