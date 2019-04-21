"Леванте" и "Эспаньол" расписали результативную ничью (видео голов)

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"Леванте" и "Эспаньол" расписали результативную ничью (видео голов)

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Леванте" сыграл вничью с "Эспаньолом". Таким образом, "Леванте" поднялся на 16-е место, а "Эспаньол" - на 10-е.

"Леванте" - "Эспаньол" 2:2

Голы: Иглесиас, 16 - 0:1, Рубен Везу, 62 - 1:1, Марк Рока, 65 - 1:2, Рочина, 72 - 2:2

"Леванте": Фернандес, Робер, Родригес (Коке, 67), Рубен Везу, Тоньо (Марти, 61), Рочина, Кампанья, Моралес, Барди, Джейсон, Майораль (Педро Лопес, 77).

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Лопес, Налдо, Педроса, Санчес (Перес, 80), Мелендо, Дардер (Алекс Лопес, 80), Марк Рока, Пуадо (Гарсия, 83), Иглесиас.

Предупреждения: Рочина (30), Родригес (43), Санчес (70), Моралес (82).

Удаление: Рочина (74).    

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