"Леванте" и "Эйбар" расписали результативную ничью в Примере (видео голов)

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Эйбар" сыграли вничью со счетом 2:2. Счет в начале матча открыл Хосе Моралес, но затем положение уравнял Гонсало Эскаланте. Вскоре Рубен Рочина вновь вывел хозяев вперед. Спас гостей от поражения гол Серхи Энрика в конце матча.

"Леванте" – "Эйбар" - 2:2 (2:1)

Голы: Моралес, 5 - 1:0, Эскаланте, 19 - 1:1, Рочина, 26 - 2:1, Энрик, 78 - 2:2

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