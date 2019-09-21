"Леванте" и "Эйбар" закончили безголевой ничьей в Примере

"Леванте" и "Эйбар" закончили безголевой ничьей в матче 5-го тура чемпионата Испании.

"Леванте" - "Эйбар" - 0:0

"Леванте": Фернандес, Везу, Мирамон, Кабако, Клерк, Кампанья, Мелеро (Радоя, 71), Рочина, Майораль, Рохер Марти (Леон, 61), Моралес (Эрнани, 86).

"Эйбар": Дмитрович, Техеро, Арбилья, Рамис (Оливейра, 64), Хосе Анхель, Леон (Эскаланте, 70), Инуи, Орельяна (Шарлес, 86), Экспосито, Диоп, Кике Гонсалес.

После 5 туров Примеры "Леванте" с 7 баллами занимает 8 место в турнирной таблице, "Эйбар" с 2 очками на 19 строчке.

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