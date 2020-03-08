"Леванте" и "Гранада" не выявили победителя в матче Примеры

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"Леванте" и "Гранада" не выявили победителя в матче Примеры

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Гранада" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет в начале матча открыл Рохер Марти, но во второй половине равновесие восстановил Дарвин Мачис.

"Леванте" поднялся на 12-е место в турнирной таблице Примеры. "Гранада" поднялась на девятую позицию.

"Леванте" – "Гранада" - 1:1 (1:0)
Голы: Рохер Марти, 11 - 1:0, Мачис, 60 - 1:1

"Леванте": Фернандес, Мирамон (Коке, 46), Клерк, Везу, Бруно Гонсалес, Барди, Кампанья, Радоя (Мелеро, 56), Вукчевич (Леон, 78), Рохер Марти, Моралес.

"Гранада": Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Дуарте, Диас (Пуэртас, 46), Этеки, Гоналон, Вико (Мачис, 46), Вальехо, Сольдадо, Фернандес (Фулькье, 79).

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