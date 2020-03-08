"Леванте" и "Гранада" не выявили победителя в матче Примеры
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Гранада" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет в начале матча открыл Рохер Марти, но во второй половине равновесие восстановил Дарвин Мачис.
"Леванте" поднялся на 12-е место в турнирной таблице Примеры. "Гранада" поднялась на девятую позицию.
"Леванте" – "Гранада" - 1:1 (1:0)
Голы: Рохер Марти, 11 - 1:0, Мачис, 60 - 1:1
"Леванте": Фернандес, Мирамон (Коке, 46), Клерк, Везу, Бруно Гонсалес, Барди, Кампанья, Радоя (Мелеро, 56), Вукчевич (Леон, 78), Рохер Марти, Моралес.
"Гранада": Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Дуарте, Диас (Пуэртас, 46), Этеки, Гоналон, Вико (Мачис, 46), Вальехо, Сольдадо, Фернандес (Фулькье, 79).
Не пропустите: "Атлетик" разгромил "Вальядолид" в Примере. | http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" проиграл "Дженоа" в матче Серии А
-
"Челси" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
-
"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России
-
Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды
-
Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored
Лента новостей
-
"Ренн" забил пять голов "Монпелье" в матче Лиги 1
-
"Локомотив" победил "Ахмат" и вышел на второе место в РПЛ
-
"Фейеноорд" и ПСВ добились побед в чемпионате Нидерландов
-
"Леванте" и "Гранада" не выявили победителя в матче Примеры
-
"Шахтер" с хоккейным счетом обыграл "Колос" в чемпионате Украины
-
"Бавария" уверенно победила "Аугсбург" в матче Бундеслиги
-
"Сент-Этьен" и "Бордо" не выявили победителя в матче чемпионата Франции
-
1
"Милан" проиграл "Дженоа" в матче Серии А
-
1
"Челси" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
-
Матч "Ювентус" - "Лион" может пройти за пределами Италии из-за коронавируса
-
"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России
-
СПАЛ обыграл "Парму" в матче чемпионата Италии
-
"Атлетик" разгромил "Вальядолид" в Примере
-
Дочь Дмитрия Комбарова добилась большого успеха в художественной гимнастике
-
"Интер" не будет выкупать трансфер Санчеса у "Манчестер Юнайтед"
-
Слуцкий высказался о судействе в матче с "Крыльями Советов"
-
Жиру рассказал, почему он не покинул "Челси" в январе
-
"Наполи" нацелился на форварда "Реала" Йовича
-
"Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры
-
Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14