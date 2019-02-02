"Леванте" и "Хетафе" расписали безголевую ничью в 22-м туре Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле разошёлся миром с "Хетафе". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Леванте" – "Хетафе" - 0:0

"Леванте": Фернандес, Рубен Везу, Коке, Тоньо, Кабако, Барди (Майораль, 71), Кампанья, Моралес, Рочина (Вукчевич, 80), Джейсон, Марти (Двамена, 78).

"Хетафе": Сория, Фулькье, Оливера, Суарес, Микел, Арамбарри, Максимович, Фламини, Анхель (Антунеш, 70), Мата (Молина, 62), Сайс (Дуро, 85).

Благодаря этому результату "Леванте" поднялся с 12-го на 10-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Хетафе" переместился с 6-й на 5-ю строчку.

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