"Леванте" и "Хетафе" расписали безголевую ничью в 22-м туре Примеры
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле разошёлся миром с "Хетафе". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
"Леванте" – "Хетафе" - 0:0
"Леванте": Фернандес, Рубен Везу, Коке, Тоньо, Кабако, Барди (Майораль, 71), Кампанья, Моралес, Рочина (Вукчевич, 80), Джейсон, Марти (Двамена, 78).
"Хетафе": Сория, Фулькье, Оливера, Суарес, Микел, Арамбарри, Максимович, Фламини, Анхель (Антунеш, 70), Мата (Молина, 62), Сайс (Дуро, 85).
Благодаря этому результату "Леванте" поднялся с 12-го на 10-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Хетафе" переместился с 6-й на 5-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15