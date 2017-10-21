"Леванте" и "Хетафе" сильнейшего не выявили

В рамках девятого тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле сыграл вничью с "Хетафе" со счётом 1:1.

"Леванте" – "Хетафе" - 1:1

Голы: Фажр, 58 - 0:1, Моралес, 62 - 1:1.

"Леванте": Фернандес, Постиго, Родригес, Педро Лопес (Барди, 46), Робер, Лерма, Кампанья (Дукуре, 86), Моралес, Луна, Нано (Алегрия, 53), Иви Лопес.

"Хетафе": Гуаита, Кала, Антунеш, Суарес, Даконам (Бруно Гонсалес, 90), Фажр, Портильо, Бергара, Арамбарри (Мора, 75), Молина, Дьедиу (Кальдерон, 87).

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