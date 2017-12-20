"Леванте" и "Леганес" голов не забили

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"Леванте" и "Леганес" голов не забили

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Леванте" сыграл вничью с "Леганесом". После этого матча "Леванте" занимает 15 место в Ла Лиге, "Леганес" остался на восьмой позиции.

"Леванте" – "Леганес" - 0:0

"Леванте": Оласабаль, Кабако, Луна, Педро Лопес (Иви Лопес, 74), Постиго, Лукич (Барди, 57), Лерма, Моралес, Кампанья (Нано, 76), Джейсон, Унал.

"Леганес": Куэльяр, дос Сантос, Рико, Сальдуа, Муньос, Гумбау, Перес, Эрасо, Эль-Жар (Рауль Гарсия, 82), Амрабат, Бовю (Герреро, 86).

Удаления: Амрабат (68), Кампанья (90). | http://soccernews.ru

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