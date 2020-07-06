"Леванте" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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"Леванте" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя в матче Ла Лиги

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Александр Исак, но вскоре равновесие восстановил Хосе Моралес.

"Реал Сосьедад" остался на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" по-прежнему занимает 12-ю позицию.

"Леванте" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:0)
Голы: Исак, 12 - 0:1, Моралес, 16 - 1:1

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Постиго, Клерк, Везу, Радоя, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 72), Рочина, Майораль, Моралес (Рохер Марти, 72).

"Реал Сосьедад": Мойя, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Горосабель, Субименди (Льоренте, 54), Мерино, Ойарсабаль (Барренечеа, 68), Эдегор (Субельдия, 54), Порту, Исак.

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