"Леванте" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя в матче Ла Лиги
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Александр Исак, но вскоре равновесие восстановил Хосе Моралес.
"Реал Сосьедад" остался на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" по-прежнему занимает 12-ю позицию.
"Леванте" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:0)
Голы: Исак, 12 - 0:1, Моралес, 16 - 1:1
"Леванте": Фернандес, Мирамон, Постиго, Клерк, Везу, Радоя, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 72), Рочина, Майораль, Моралес (Рохер Марти, 72).
"Реал Сосьедад": Мойя, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Горосабель, Субименди (Льоренте, 54), Мерино, Ойарсабаль (Барренечеа, 68), Эдегор (Субельдия, 54), Порту, Исак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14