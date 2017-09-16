"Леванте" и "Валенсия" сыграли вничью

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Валенсия" разошлись миром. Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала счет открыл Родриго, но вскоре Энис Барди восстановил равновесие.

"Леванте" – "Валенсия" - 1:1 (1:1)

Голы: Родриго, 31 - 0:1, Барди, 41 - 1:1

"Леванте": Фернандес, Постиго, Тоньо, Педро Лопес, Родригес, Лерма (Робер, 46), Кампанья (Дукуре, 82), Барди, Джейсон, Иви Лопес, Алегрия (Саму, 59).

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа, Парехо, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Санти Мина (Дзадза, 73), Родриго.

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